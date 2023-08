PSG : Mbappé retourne sa veste, c'est la panique au Real Madrid

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le feuilleton Mbappé a connu un nouveau rebondissement impressionnant ces dernières heures. En effet, alors que le divorce semblait acté avec le PSG, les relations se sont clairement réchauffées au point que cela aboutisse à une réintégration de l'attaquant français dans le groupe de Luis Enrique. Désormais, une prolongation serait même à l'étude. Une information qui ne passe pas du côté du Real Madrid.

Cet été a encore une fois été rythmé par le feuilleton Mbappé. En effet, l'attaquant du PSG, dont le contrat s'achève en juin 2024, a d'abord signifié à sa direction son refus d'activer l'option dans son contrat afin de prolonger d'une saison, ce qui a rendu fou furieux le club de la capitale qui a pris la décision d'écarter son attaquant vedette qui s'est entraîné au sein du loft avec les autres joueurs indésirables du club de la capitale. Mais alors que ce feuilleton semblait sans issue, le PSG et Kylian Mbappé ont renoué le contact ces derniers jours, au point que le joueur ait retrouvé le groupe de Luis Enrique.

Le Real Madrid ne s'est jamais positionné pour Mbappé cet été

Un retournement de situation qui suscite évidemment un vif intérêt en Espagne bien évidemment. Cependant, comme le révèle le Chiringuito ce lundi, le Real Madrid n'a jamais envisagé un transfert de Kylian Mbappé cet été et n'a donc jamais discuté des conditions d'une éventuelle opération avec le PSG. La direction du club merengue espérait pouvoir accueillir libre l'attaquant français dans un an.

Mbappé proche d'une prolongation ? Le Real n'en revient pas