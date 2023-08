Stupeur au PSG, Mbappé prend une nouvelle décision

Benjamin Labrousse

La bataille entre Kylian Mbappé et le PSG s’est clairement apaisée ce dimanche avec la réintégration de l’attaquant français au sein de l’équipe première du club parisien. D'ailleurs, plusieurs médias affirment que la star du PSG pourrait même signer un nouveau contrat. Mais finalement, Kylian Mbappé pourrait se laisser le temps de réfléchir à cette option.

Rien ne semble acquis dans ce feuilleton Kylian Mbappé ! S’il y a encore quelques jours, tout indiquait que l’attaquant de 24 ans allait rejoindre le Real Madrid cet été, sa présence au Parc des Princes ce samedi soir donne un nouvel indice de taille concernant son avenir.

Le PSG a officialisé le retour de Mbappé ce dimanche

Car si MARCA avance ce dimanche que dès vendredi, la situation s’est véritablement apaisée entre Kylian Mbappé et le PSG, le Français a officiellement été réintégré au groupe de Luis Enrique ce dimanche, lui qui s’entraînait jusque-là au sein du loft mis en place par le club parisien. « Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, ce samedi 12 août, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin » , a annoncé le PSG ce dimanche après-midi.

Kylian Mbappé va réfléchir avant de prolonger au PSG