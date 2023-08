Mbappé fait un choix fort, le PSG jubile

Alexis Brunet

Les supporters parisiens doivent avoir le sourire ce dimanche 13 août. Kylian Mbappé a été réintégré dans le groupe principal du PSG, et il aurait même ouvert la porte à une possible prolongation. La preuve que les relations entre le club et l'attaquant se sont réchauffées ces derniers jours. Cela serait même le champion du monde qui aurait renoué le contact avec Paris.

Le PSG est peut-être en train d'obtenir ce qu'il cherchait depuis plusieurs semaines. Cela faisait un certain temps que Kylian Mbappé était opposé à son club, au sujet de sa prolongation de contrat. Le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi avait même posé un ultimatum à son joueur, soit il prolonge, soit il est vendu cet été. C'est la première option qui serait la plus probable aujourd'hui.

Mbappé est ouvert à une prolongation

D'après les informations de Foot Mercato , confirmées par RMC Sport , Kylian Mbappé aurait ouvert la porte à une prolongation. La probable vente de Neymar, ainsi que le recrutement réalisé par le PSG seraient des raisons qui pousseraient le champion du monde 2018 à finalement prolonger l'aventure à Paris. En effet, pour le moment Lucas Hernandez, ainsi qu'Ousmane Dembélé, amis et partenaires de Mbappé en Équipe de France, ont rejoint le PSG. Il pourrait en être de même pour Randal Kolo Muani qui est dans le viseur parisien. Même s'il n'y a pas encore d'accord avec le capitaine des Bleus, le club de la capitale se montre de nouveau optimiste.

Mbappé - PSG : Un accord est annoncé ! https://t.co/8ALj8RTsla pic.twitter.com/YTL2B07Ugz — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

C'est Mbappé qui est revenu vers le PSG

D'après les informations du journaliste Bruno Salomon, qui cite des sources proches du dossier, cela serait Mbappé qui aurait repris contact avec le PSG, il y a moins de 24H. L'attaquant aurait donc décidé de mettre de l'eau dans son vin. Selon les derniers échos, une prolongation jusqu'en 2025 serait à l'étude, avec la promesse de laisser partir le champion du monde à l'été 2024.