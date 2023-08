Mbappé : Le PSG peut encore craindre le pire

Axel Cornic

Après des longues semaines de guerre ouverte, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain se sont rapprochés ces dernières heures et la star française a même été réintégrée au groupe. Il devrait donc faire son grand retour face à Toulouse lors de la prochaine journée de Ligue 1 et une prolongation est même évoquée, pour éviter un départ libre en juin 2024.

Il y a encore une semaine, un retour en arrière semblait être impossible. Pourtant, Kylian Mbappé et le PSG se sont rapprochés ces dernières heures et on pourrait même le voir sur la pelouse du Stadium le 19 aout prochain, pour le déplacement à Toulouse !

Mercato : Le PSG a tranché pour Mbappé https://t.co/Ko7hyzpRAK pic.twitter.com/mNZ3QOEwV4 — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Mbappé et le PSG se parlent à nouveau

Ce n’est pas tout puisque plusieurs médias comme RMC Sport et L’Equipe annoncent même une possible prolongation pour Mbappé, chose qu’il semblait pourtant refuser jusqu’à maintenant. Cela permettrait ainsi au PSG d’écarter le danger d’un départ libre en juin 2024, qui aurait été une véritable catastrophe pour les caisses du club.

Absolument rien de fait