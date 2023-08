Mbappé : Les joueurs du PSG hallucinent

Thibault Morlain

Sanctionné par le PSG étant donné qu’il ne voulait pas prolonger, Kylian Mbappé s’entraînait ces derniers jours avec les lofteurs, à l’écart du groupe de Luis Enrique. Mais voilà que c’est désormais de l’histoire ancienne. En effet, ce dimanche, à la surprise générale, Mbappé a réintégré le groupe principal du PSG. Pour le plus grand étonnement du reste du vestiaire parisien.

Après la guerre, place à l’apaisement ? Dernièrement, le ton était monté entre le PSG et Kylian Mbappé avec la décision de mettre à l’écart le Français. Ce dernier s’entraînait ainsi avec les lofteurs… jusqu’à ce dimanche. En effet, Mbappé a fait son grand retour avec le groupe de Luis Enrique.

Le PSG réintègre Mbappé

C’est à travers un communiqué publié ce dimanche que le PSG a officialisé la réintégration de Kylian Mbappé. On pouvait alors y lire : « Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG - Lorient, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin ».

La surprise du vestiaire du PSG