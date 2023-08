Un transfert imminent, le PSG va encore devoir payer

Axel Cornic

Visiblement pas dans les plans de Luis Enrique, Leandro Paredes devrait quitter le Paris Saint-Germain au cours de mercato estival. Déjà passé par un prêt à la Juventus la saison dernière, le milieu de terrain est annoncé tout proche de l’AS Roma de José Mourinho, avec le PSG qui devra toutefois faire un gros effort pour boucler le deal.

Grand acteur du marché des transferts, le PSG a toujours rencontré des gros problèmes dans la vente des joueurs. Ainsi, la saison dernière on a vu le club de la capitale devoir payer pour se séparer des indésirables... et l’histoire devrait se répéter.

PSG : Une nouvelle offre bientôt dégainée pour Mbappé ? https://t.co/OQu5UOfR86 pic.twitter.com/YfKY3GoZzV — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Direction la Roma pour Paredes

Revenu d’un prêt pas vraiment concluant à la Juventus la saison dernière, Leandro Paredes serait à nouveau poussé vers la sortie et se rapprocherait vraisemblablement d’un retour en Serie A. Sky Sport Italia a en effet annoncé qu’il ne manquerait plus que quelques détails pour qu’un nouveau prêt soit conclu, avec l’AS Roma prêt à l’accueillir les bras ouverts.

Le PSG va payer son salaire