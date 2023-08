Un club de Ligue 1 va débloquer deux transferts du PSG

Pierrick Levallet

Très actif dans le sens des arrivées, le PSG souhaite également faire le ménage dans son effectif. Plusieurs départs sont à prévoir d'ici la fin du mercato estival, dont ceux de Renato Sanches et de Leandro Paredes. Les deux joueurs auraient tapé dans l'oeil de l'AS Roma. Et les transferts du Portugais et de l'Argentin pourraient bien s'accélérer au cours des prochaines heures.

Après avoir bouclé de nombreuses arrivées jusqu’à présent, le PSG compte mettre l’accent sur les départs cet été. Les Rouge-et-Bleu entendent donner un véritable coup de balai dans leur effectif. Plusieurs joueurs sont invités à se trouver un nouveau club. Si Kylian Mbappé et Neymar sont régulièrement annoncés sur le départ, Le10Sport.com peut également vous confirmer que le PSG souhaite se séparer de Leandro Paredes. Il en va de même pour Renato Sanches, qui n’a pas convaincu son monde après une seule saison dans la capitale. L’AS Roma serait intéressée par les deux joueurs parisiens. Et un transfert pourrait bien arranger les affaires de la formation parisienne.

Mercato : Le PSG frappe fort, ils sont dégoûtés https://t.co/DOTz5TYsMN pic.twitter.com/GdvMDLvaXE — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

Nemanja Matic va signer à Rennes

D’après Foot Mercato , un accord aurait été trouvé entre l’AS Roma et le Stade Rennais pour le transfert de Nemanja Matic. Le club français devrait verser 2,5M€ au pensionnaire de Serie A pour s’attacher les services du Serbe. Le milieu de terrain de 35 ans devrait signer un contrat de deux ans en Ligue 1. Et son arrivée imminente en France devrait débloquer les deux opérations au PSG.

L'AS Roma va accélérer pour Paredes et Sanches