Mercato : Mourinho à l'origine d'un rebondissement au PSG

Hugo Chirossel

Alors qu’il n’a pas été retenu par la Juventus à l’issue de son prêt, Leandro Paredes a fait son retour au PSG cet été, où il s’entraîne actuellement avec les autres membres du loft. Il ne reste qu’un an de contrat à l’international argentin et il était annoncé proche de Galatasaray ces derniers jours, mais il pourrait finalement prendre la direction de l’AS Rome.

Si Abdou Diallo a récemment réintégré le groupe principal entraîné par Luis Enrique, d’autres joueurs du PSG sont quant à eux toujours à l’écart. Une situation qui concerne Kylian Mbappé, mais également Leandro Paredes, de retour après un prêt d’une saison à la Juventus.

Le PSG force trois transferts ! https://t.co/NE1Ww51k44 pic.twitter.com/AsBkjDuLj2 — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

Accord trouvé avec Galatasaray pour Paredes

La Vieille Dame , qui avait une option d’achat, a finalement décidé de ne pas conserver le milieu de terrain âgé de 29 ans. Il ne devrait pas non plus rester au PSG. Comme indiqué par RMC Sport , Leandro Paredes semblait se rapprocher de Galatasaray, où Mauro Icardi a lui aussi été transféré cet été, et avec qui un accord à 6M€ aurait été trouvé.

Paredes finalement vers un retour en Serie A ?