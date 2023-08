C’est confirmé, le PSG s’apprête à faire une grande annonce !

Baptiste Berkowicz

Neymar en Arabie saoudite, c'est imminent. Alors que le PSG a trouvé un accord total avec Al-Hilal, le Brésilien passe ses examens médicaux ce lundi. Le transfert devrait rapporter plus de 90M€ à Paris, soit la plus grosse vente de l'Histoire du club de la capitale. L'officialisation est planifiée entre ce lundi et mardi.

Le PSG et Neymar ont décidé de mettre fin à leur aventure après six saisons communes. Bien que la superstar brésilienne n'en faisait pas sa piste prioritaire, c'est l'Arabie saoudite qui va accueillir le meilleur buteur de l'Histoire du Brésil.

Officialisation imminente pour Neymar

Neymar va bel et bien faire ses valises du PSG cet été et débarquer du côté d'Al-Hilal. D'après les informations de Relevo , le plan est que le club saoudien annonce l'arrivée de la superstar brésilienne entre ce lundi et mardi.

Le PSG va récupérer 90M€

Alors que le contrat de Neymar au PSG se terminait en 2027, les dirigeants parisiens ne comptaient pas brader leur superstar. En ce sens, le club d'Al-Hilal a proposé plus de 90M€ bonus compris pour convaincre Paris de céder son joueur. Offre acceptée par le club de la capitale. Neymar va donc devenir la plus grosse vente de l'Histoire du PSG en dépassant les 40M€ de Gonçalo Guedes.