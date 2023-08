Neymar s'en va mais il a déjà programme son retour

Jean de Teyssière

Le PSG et Neymar s'apprêtent à se dire au revoir cet été puisque Neymar aurait trouvé un accord avec le club saoudien d'Al-Hilal pour les rejoindre cet été. Un départ qui peut poser question pour le Brésilien de 31 ans qui semble dire également au revoir au plus haut niveau en partant là-bas. Mais Neymar a un plan bien précis et compte bien revenir en Europe d'ici un ou deux ans avec en ligne de mire la Coupe du monde 2026.

Au final, que pouvons-nous retenir du passage de Neymar au PSG ? Certains évoqueront son rendement statistique, qui est très bon puisqu'en 173 matchs avec le PSG toutes compétitions confondues, Neymar a inscrit 118 buts pour 77 passes décisives. Un ratio supérieur donc. D'autres retiendront ses absences, nombreuses. Depuis son arrivée dans la capitale française, l'ancien Barcelonais a manqué 119 matchs. Suffisant pour parler d'un échec ?

Neymar file en Arabie saoudite

Neymar semble déterminé cet été à quitter le PSG. Mais contrairement à 2019, le PSG est ouvert à un départ de sa star brésilienne de 31 ans. L'international brésilien se serait mis d'accord avec le club saoudien d'Al-Hilal pour les rejoindre cet été. Et il signera même un contrat record, dépassant celui déjà XXL de Cristiano Ronaldo (200M€, dont 100M€ de bonus).

Un retour en Europe prévu dans deux ans ?