Neymar va claquer la porte, le PSG a déjà trouvé son remplaçant

Axel Cornic

L’avenir du Paris Saint-Germain a basculé ces derniers jours, puisque Ousmane Dembélé a débarqué du FC Barcelone, Kylian Mbappé a été réintégré après plus d’un mois de guerre ouverte et surtout, Neymar serait sur le point de quitter le club ! La star brésilienne devrait en effet rejoindre l’Arabie Saoudite et le club d’Al Hilal, dans le cadre d’un transfert autour des 90M€.

C’est la grande nouvelle du moment au PSG. Après un bras de fer avec sa direction, Kylian Mbappé a retrouvé le reste du groupe à l’entrainement et désormais une prolongation est même évoquée, alors que la rupture semblait totale avec Nasser Al-Khelaïfi.

Neymar se dirige vers Al Hilal

La star française devrait ainsi être présent dans le groupe pour le déplacement à Toulouse dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1... ce qui ne devrait pas être le cas de Neymar ! Plusieurs médias français et étrangers annoncent un départ imminent pour le numéro 11 du PSG, qui devrait vraisemblablement s’engager avec le club saoudien d’Al Hilal.

Le PSG aurait l’intention de miser sur Chiesa