Neymar va quitter le PSG et bat déjà Cristiano Ronaldo

Jean de Teyssière

On assiste sans doute à la fin de l'histoire entre Neymar et le PSG. Arrivé à l'été 2017 pour le montant record de 222M€, le Brésilien n'a jamais vraiment réussi à justifier son prix d'achat, en enchaînant notamment les blessures. Alors qu'il semblait être la clé de voûte du projet PSG avec le départ de Messi et la mise au ban de Mbappé, la situation s'est soudainement inversé puisqu'il devrait partir dans le club saoudien d'Al-Hilal et gagner plus que Cristiano Ronaldo.

Le PSG et Neymar devraient arrêter cet été leur collaboration, commencée il y a maintenant 6 ans. Et le bilan sera compliqué pour les deux parties puisque depuis 2017, aucune finale de Ligue des Champions n'a été remportée, avec seulement une finale et des éliminations à répétitions en huitième de finale. Neymar n'était pas venu pour ça et sur ce point-là, son transfert peut être considéré comme un échec.

Neymar d'accord avec Al-Hilal

Ce dimanche, le journal L'Équipe informait que Neymar avait trouvé un accord avec le club saoudien d'Al-Hilal pour un transfert. Son transfert, qui prend forme, trouve sa genèse au retour d'Asie, lors de la tournée de préparation du PSG, lorsque le Brésilien aurait affirmé aux dirigeants parisiens, dont Nasser al-Khelaïfi, qu'il souhaitait quitter le club. Un souhait accepté par le PSG qui voulait déjà le faire partir l'été dernier. Et Neymar s'est alors mis d'accord Al-Hilal pour rejoindre l'Arabie saoudite et toucher un contrat record.

Le PSG a lancé un ultimatum à Mbappé https://t.co/DX22dZdIcg pic.twitter.com/zkufwLJjfF — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

Un contrat record, plus important que celui de Cristiano Ronaldo

Neymar va donc rejoindre pléthore de stars parties cet été en Arabie saoudite, comme Karim Benzema, Sadio Mané, Fabinho... Mais surtout Cristiano Ronaldo, qui a ouvert la voie en y partant en décembre dernier. Le Portugais toucherait d'ailleurs un contrat record de 100M€ par an, auquel s'ajoute 100M€ de partenariats chaque saison. Et selon L'Équipe, Neymar touchera plus que Cristiano Ronaldo, même si le montant du contrat n'a pas encore fuité.