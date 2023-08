Après Neymar, le PSG veut lâcher un autre attaquant !

Baptiste Berkowicz

Le PSG s'agite en coulisses. Alors que les dirigeants parisiens se sont entendus avec leurs homologues saoudiens pour le transfert de Neymar à Al-Hilal, le club de la capitale souhaite également se séparer d'un autre attaquant en la personne d'Hugo Ekitike. L'ancien rémois est invité à se trouver une porte de sortie lors de ce mercato estival.

Luis Campos, conseiller sportif du PSG, sait qu'il est particulièrement attendu lors de cette période de transferts. Le conseiller sportif portugais a manqué son mercato estival 2022 dans sa globalité. Le club de la capitale l'attend au tournant lors de celui-ci.

Transferts : Neymar fait une demande, le PSG refuse https://t.co/13Wqv5pONS pic.twitter.com/gOCm48zGsw — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

Le départ de Neymar acté....

Après six années passées au PSG, Neymar va faire ses valises du club de la capitale cet été. Les dirigeants parisiens ont trouvé un terrain d'entente avec l'Arabie saoudite autour d'une indemnité de transfert de plus de 90M€ bonus compris. La superstar brésilienne touchera 100M€ par an. Les deux parties voulaient mettre fin à l'aventure. Le PSG ne devrait pas s'arrêter à cette vente.

...celui d'Ekitike souhaité