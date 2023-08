PSG :Le transfert de Neymar réclamé par Mbappé ? Il vend la mèche

La rédaction

L'un a été réintégré au groupe principal du PSG, l'autre a plié bagages. Au moment où Kylian Mbappé est apparu à l'entraînement de Luis Enrique, Neymar prenait l'avion pour se rendre en Arabie Saoudite. Alors la question se pose, le Français a-t-il joué un rôle dans le transfert de son ancien grand ami ? A en croire Denis Balbir et au vue de l'attitude de Neymar, la réponse est oui.

Hasard ou pas ? Au moment où certains médias annonçaient un réchauffement des relations entre le PSG et Kylian Mbappé, Neymar donnait son accord à Al-Hilal. Le Brésilien a donné son accord à la formation saoudienne et a passé se visite médicale ce lundi. Mais ces dernières heures, Neymar s'est aussi illustré sur les réseaux sociaux. Sur Instagram , il a liké un post laissent entendre que Mbappé a joué un rôle dans son transfert.

Neymar vend la mèche sur les réseaux sociaux ?

« Controverse : L'été dernier, Kylian Mbappé a clairement fait savoir au PSG qu'il n'y avait plus de place pour lui et Neymar dans la même équipe. Par coïncidence, le jour où Neymar a été pratiquement annoncé à Al-Hilal, Mbappé est revenu à l'entraînement super content . » a liké Neymar sur les réseaux sociaux. Pour Denis Balbir, il n'y a aucun doute : Mbappé est impliqué dans ce dossier Neymar.

« La coïncidence est trop frappante »