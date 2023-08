Mbappé : Une nouvelle polémique déclenchée par Neymar au PSG ?

Alexis Brunet

Sauf catastrophe de dernière minute, Neymar devrait quitter le PSG. En effet, le Brésilien serait sur le point de rejoindre Al-Hilal. Parmi les nombreuses raisons qui ont poussé l'attaquant a quitté le club de la capitale, il se pourrait bien que l'une d'entre elles se nomme Kylian Mbappé. Les deux hommes entretenaient des relations compliquées, et Neymar a confirmé indirectement sur les réseaux sociaux que le Français avait quelque chose à voir avec son départ.

Il y a quelques semaines, Neymar affirmait qu'avec ou sans amour de la part des supporters parisiens, il serait toujours un joueur du PSG en 2023-2024. Encore une fois tout va très vite dans le football, puisque dans les prochains jours, le Brésilien devrait finalement s'engager avec Al-Hilal.

Une offre astronomique d'Al-Hilal

Neymar rêvait de revenir au FC Barcelone, mais les Blaugrana n'ont pas pu accéder à sa demande, et ce, pour de multiples raisons. La proposition la plus alléchante était donc celle d'Al-Hilal, et on peut comprendre pourquoi. D'après Foot Mercato , le Brésilien devrait toucher entre 300 et 400M€ pour deux saisons. Il va donc retrouver Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, qui ont eux aussi rejoint le championnat saoudien.

PSG : Le feuilleton Mbappé réglé en quelques minutes ? https://t.co/ZxySanDmAp pic.twitter.com/t9tgTCTqIB — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

Mbappé responsable du départ de Neymar ?