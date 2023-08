Mercato : Le PSG va récupérer 120M€ avec cette star

Jean de Teyssière

Entre Neymar et le PSG, la fin est proche. Le Brésilien devrait très certainement quitter le PSG dans les prochains jours et s'engager à Al-Hilal, en Arabie saoudite. La star brésilienne devrait toucher le jackpot dans la péninsule arabique, puisque certaines sources saoudiennes évoquent un salaire entre 300 et 400M€. Mais le jackpot sera aussi pour le PSG qui pourrait toucher entre 120 et 140M€ pour le transfert de Neymar.

Arrivé en 2017 avec un statut de superstar, Neymar va quitter le PSG avec le sentiment du devoir non accompli. Celui qui devait hériter du football mondial après Cristiano Ronaldo et Lionel Messi n'aura finalement jamais réussi à remporter un Ballon d'Or, tandis que le PSG n'aura jamais réussi non plus à remporter la tant espérée Ligue des Champions.

Neymar va toucher le jackpot...

Selon Foot Mercato , Neymar devrait toucher un salaire XXL en Arabie saoudite. Le club d'Al-Hilal lui aurait en effet proposé un salaire pouvant aller de 300 à 400M€ sur deux ans. Le Brésilien sera ainsi le joueur évoluant dans le championnat saoudien le mieux payé.

...le PSG aussi !