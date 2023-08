PSG - Neymar : Luis Enrique a tranché pour le transfert

Baptiste Berkowicz

Le PSG et Neymar n'ont jamais été aussi proches d'une séparation. Les dirigeants parisiens se sont entendus avec leurs homologues d'Al-Hilal pour un transfert de plus de 90M€ bonus compris. Un départ qui n'est pas pour déplaire à Luis Enrique. L'entraineur du club de la capitale ne comptait pas sur le Brésilien.

Le PSG entame une nouvelle ère. Luis Enrique est désormais sur le banc parisien et voit sa direction passer des paroles aux actes. Nasser Al-Khelaifi a décidé de mettre en exécution ses promesses. La volonté de Neymar de partir a été accompagnée par celle du PSG de s'en séparer.

Transferts : Neymar fait une demande, le PSG refuse https://t.co/13Wqv5pONS pic.twitter.com/gOCm48zGsw — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

Luis Enrique ne comptait pas sur Neymar

L'aventure entre Neymar et le PSG touche à sa fin. Le Brésilien va rejoindre dans les prochaines heures le club d'Al-Hilal en Arabie saoudite. D'après les informations de Relevo , Luis Enrique, qui a pourtant côtoyé la superstar au FC Barcelone, n'a pas souhaité perturber les tractations menées par sa direction au sujet du numéro 10 parisien. L'ancien sélectionneur de l'Espagne a une vision claire : il ne compte pas sur Neymar.

Le PSG veut des joueurs à 100% investis dans le projet

Avec le départ de Lionel Messi, le transfert imminent de Neymar et la mise à l'écart de Kylian Mbappé, le PSG souhaite taper du poing sur la table. Le club de la capitale a réhabilité la superstar française car elle a de nouveau montré un intérêt pour prolonger son aventure. Si un joueur demande à partir, les dirigeants parisiens ouvriront la porte, peu importe le statut. La volonté de Neymar de quitter le PSG était accompagnée par celle du club de se séparer de lui. Le club de la capitale récupère via son transfert en Arabie saoudite près de 100M€. Une somme non négligeable qui devrait permettre à Paris de se renforcer d'ici la fin du mercato.