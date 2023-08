PSG : Une bombe est lâchée sur Mbappé

Alexis Brunet

Dernièrement, le PSG a retrouvé le sourire avec le retour de Kylian Mbappé dans le groupe d'entrainement principal. Le club de la capitale se montrait même optimiste quant à une possible prolongation de l'attaquant. Mais finalement, il se pourrait que le retour du champion du monde n'ait rien à voir avec un potentiel renouvellement de contrat, ni même avec une promesse de ne pas partir libre l'été prochain.

Depuis de nombreuses semaines, l'avenir de Kylian Mbappé agite à nouveau le mercato. Tout est parti d'une lettre envoyée par l'attaquant au PSG. Le joueur informait ses dirigeants qu'il ne voulait pas prolonger son contrat jusqu'en 2025. Une décision très mal prise par Paris, qui a alors décidé de se montrer plus ferme avec le champion du monde. Le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi, posait alors un ultimatum à l'ancien Monégasque : soit il prolonge, soit il est vendu cet été. Cet ultimatum a été suivi par une mise à l'écart de Mbappé, que cela soit à l'entraînement, ou bien lors de la tournée asiatique.

Les relations se sont améliorées entre Mbappé et le PSG

Alors que le dossier n'avançait pas, une éclaircie est apparue dans les relations entre le PSG et Kylian Mbappé. Les deux parties auraient décidé de mettre de l'eau dans leur vin, et le climat s'est apaisé. Le joueur a donc fait son retour à l'entraînement, au sein du groupe principal, ces derniers jours. Et d'après différentes sources, des négociations pour une possible prolongation auraient repris entre la direction du PSG et le clan Mbappé.

Mbappé n'aurait pas parlé de prolongation avec le PSG