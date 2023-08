PSG : Neymar prend la porte, son rêve tombe à l’eau

Thomas Bourseau

Six années se sont écoulées entre la grande annonce du PSG et la présentation XXL de Neymar au Parc des princes ainsi que son départ imminent pour l’Arabie saoudite. En effet, le Paris Saint-Germain a trouvé un terrain d’entente avec Al-Hilal et le Brésilien va donc rejoindre Cristiano Ronaldo, mais également Karim Benzema en Saudi Pro League, bien que ce ne fut pas sa priorité.

Entre Neymar et le PSG, c’est terminé. Après six saisons de collaboration, les deux parties ont conclu un accord avec Al-Hilal pour un transfert qui devrait rapporter au minimum 90M€ au Paris Saint-Germain, faisant du Brésilien la meilleure vente de son histoire.

Un pactole est promis à Neymar en Arabie saoudite

De son côté, le joueur pourrait bénéficier d’un salaire allant jusqu’à 150M€ par saison, lui qui aurait donné son accord pour un contrat de deux ans. Néanmoins, en cas de départ du PSG, le Brésilien aurait initialement souhaité s’engager ailleurs, et pas n’importe où.

Le plus grand rêve du joueur était de retourner à Barcelone»