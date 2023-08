PSG : Le transfert de Neymar plombé par un crack ?

Pierrick Levallet

Au PSG depuis six ans, Neymar va faire ses valises et quitter la capitale cet été. Le Brésilien aurait accepté l'offre d'Al-Hilal et tout serait désormais bouclé pour son arrivée. Mais avant de dire oui à l'Arabie Saoudite, la star de 31 ans était dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League, dont Chelsea. Mais les Blues ont finalement privilégié la progression d'un de leurs cracks plutôt que de miser sur Neymar.

D’ici quelques temps, Neymar ne devrait plus être un joueur du PSG. Alors que le club de la capitale ne comptait visiblement plus sur lui, le Brésilien a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu’il souhaitait partir. De ce fait, l’Arabie Saoudite est rapidement passé à l’action. Annoncé en Premier League, au FC Barcelone ou encore en MLS, Neymar devrait finalement s’engager avec Al-Hilal. D’ailleurs, la star de 31 ans ne disposait pas vraiment de beaucoup de prétendants, notamment en Angleterre.

«Manchester City n'a jamais discuté avec Neymar, de même que Manchester United»

« Je suis au courant des informations selon lesquelles de grands clubs européens ont refusé de signer Neymar, mais pour être honnête, je pense qu'il est facile de mettre le nom de Neymar partout, et d'après ce que j'ai compris, Manchester City n'a jamais discuté avec Neymar, de même que Manchester United » a d’abord expliqué Fabrizio Romano dans sa chronique pour Caught Offside .

Chelsea a privilégié Mudryk