PSG : Une annonce va tomber pour Neymar !

Thomas Bourseau

Six années après son arrivée en grande pompe du FC Barcelone, Neymar ne va plus arborer la tunique du PSG. Ce ne serait plus qu’une question d’heures selon le journaliste Bruno Andrade avant qu’Al-Hilal officialise le transfert de la star auriverde du Paris Saint-Germain. Tout serait bouclé pour son transfert à 90M€.

Clap de fin pour Neymar. C’est en effet ce que la presse annonce unanimement ces dernières heures. Alors qu’il est contractuellement lié au PSG jusqu’à l’été 2027, le Brésilien a pris la décision de ne pas honorer son contrat envers le club de la capitale qui tente de se séparer de lui depuis l’arrivée de Luis Campos au sein de la direction du PSG en juin 2022.

Un transfert bouclé pour 90M€ entre le PSG et Al-Hilal

Alors que son transfert rêvé aurait été un retour au FC Barcelone, club qu’il a côtoyé entre 2013 et 2017, Neymar aurait finalement donné son accord à Al-Hilal pour un contrat de deux saisons. The Daily Mail évoque un salaire annuel de 150M€ en comprenant les divers bonus et primes lorsque d’autres médias font part de revenus à l’année supérieurs à 100M€, sans donner de chiffre précis. De son côté, le PSG récolterait au minimum 90M€ pour son transfert, faisant de lui le plus cher de son histoire.

Annonce d’Al-Hilal ce mardi pour Neymar