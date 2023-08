Le PSG fait le ménage, un nouveau transfert prend forme

Pierrick Levallet

Alors que le transfert de Neymar en Arabie Saoudite est désormais acté, le PSG devrait poursuivre son grand ménage dans son effectif. Renato Sanches et Leandro Paredes vont également partir, mais d'autres départs seraient à prévoir. Juan Bernat pourrait notamment être amené à faire ses valises d'ici la fin du mercato, l'Espagnol disposant de quelques prétendants sur le marché.

Si le PSG s’est montré très actif dans le sens des arrivées cet été, le club de la capitale devrait également l’être dans le sens des départs d’ici la fin du mercato. La formation parisienne entend se séparer de plusieurs indésirables avant la fermeture du marché des transferts. Plusieurs noms sont concernés par ce grand ménage, dont Neymar qui devrait débarquer en Arabie Saoudite prochainement. Le Brésilien se serait mis d'accord avec Al-Hilal, où un contrat en or l'attendrait.

PSG : Un show incroyable se prépare pour le transfert de Neymar https://t.co/ABDYEup7b6 pic.twitter.com/sCGhrwoHnp — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

Renato Sanches et Paredes vont quitter le PSG

D'autres départs sont à prévoir au cours des prochaines heures. S’ils n’ont pas encore été officialisés, Renato Sanches et Leandro Paredes devraient partir. Les deux joueurs devraient rejoindre José Mourinho à l’AS Roma cet été. L’Argentin devrait être transféré définitivement aux Giallorossi . Le Portugais, de son côté, débarquera dans la capitale italienne sous la forme d’un prêt payant avec une obligation d’achat fixée aux alentours de 14M€.

Juan Bernat bientôt poussé vers la sortie ?