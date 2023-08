Mercato : Quel joueur va le plus manquer au PSG ?

La rédaction

S'il a bouclé neuf nouvelles signatures au total cet été, le PSG s'est tout de même séparé d'un grand nombre de joueurs. En effet, Lionel Messi, Sergio Ramos et Mauro Icardi, entre autres, ont déjà quitté le club de la capitale, tandis que Neymar, Marco Verratti, Leandro Paredes et Renato Sanches vont aussi changer de cap. Selon vous, quel joueur va le plus manquer au PSG ?

Depuis le début du mercato estival, le PSG a bouclé les signatures d'Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Marco Asensio, Kang-In Lee, Ousmane Dembélé et de Gonçalo Ramos. En prime, le club de la capitale a acté le retour de Xavi Simons, avant de le prêter dans la foulée au RB Leipzig. En plus des nombreuses arrivées finalisées, le PSG s'est également séparé de certains éléments.

Messi, Ramos et Icardi ont quitté le PSG

A la fin de la saison 2022-2023, Lionel Messi (Inter Miami) et Sergio Ramos (sans club) ont quitté le PSG librement et gratuitement, alors que leur bail arrivait à terme le 30 juin. Par la suite, Luis Campos a également officialisé les départs de Mauro Icardi et d'El Chadaille Bitshiabu. Le buteur argentin de 30 ans s'est engagé en faveur de Galatasaray pour une somme proche de 10M€, tandis que le crack de 18 ans a migré vers le RB Leipzig. Le PSG encaissant un chèque d'environ 15M€ pour le transfert d'El Chadaille Bitshiabu.

Neymar et Verratti en route pour Al Hilal

Alors que le mercato estival fermera ses portes le 31 aout, le PSG est sur le point d'annoncer quatre nouveaux départs. D'une part, Leandro Paredes et Renato Sanches filent du côté de l'AS Rome. D'autre part, Neymar et Marco Verratti vont s'exiler en Arabie Saoudite et défendre les couleurs d'Al Hilal. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité ce lundi, le milieu de terrain italien suit les pas de la star brésilienne. Et alors que le transfert de Marco Verratti est presque bouclé, le PSG considère que son numéro 6 est déjà parti.



