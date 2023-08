Transferts : Neymar s’en va, le PSG a choisi son successeur !

Thomas Bourseau

Six ans après son arrivée en grande pompe au PSG, Neymar ne sera bientôt plus le numéro 10 du club de la capitale puisqu’il est en partance pour Al-Hilal. Joueur le plus cher de l’histoire, le Brésilien va devenir la meilleure vente du club. Pour le remplacer, le PSG aurait déjà arrêté son choix.

En 2017, Neymar arrivait à Paris en tant que roi qui était prêt à conquérir la Ligue des champions pour le PSG, qu’il avait remporté deux années plus tôt au FC Barcelone. Néanmoins, son bilan est plus que contrasté de par des blessures à répétition au fil des saisons. Sur le point de rejoindre Al-Hilal contre un chèque de 90M€, Neymar va laisser un vide au Paris Saint-Germain.

Le PSG songerait à Chiesa pour remplacer Neymar

D'ailleurs, à en croire les informations communiquées par la Gazzetta dello Sport, le comité de direction du PSG aurait une idée précise pour le remplacement de Neymar : Federico Chiesa. Le PSG serait d’ailleurs prêt à passer à l’action.

Entre 50 et 60M€ pour le transfert de Chiesa ?