Il dit oui pour un transfert, le PSG peut exulter

Axel Cornic

Cette fin de mercato pourrait bien nous réserver d’autres surprises au Paris Saint-Germain, après la réintégration de Kylian Mbappé et le départ annoncé de Neymar. La presse italienne assure en effet que le PSG souhaiterait frapper un très gros coup du côté de la Serie A, puisque Federico Chiesa pourrait quitter la Juventus avant le 1er septembre prochain.

Un tout nouveau cycle semble commencer au PSG, douze années après l’arrivée de QSI. Exit Lionel Messi et Neymar, dont le transfert vers l’Arabie Saoudite serait imminent, place à un collectif fort formé autour d’un Kylian Mbappé récemment réintégré et surtout proche d’une possible prolongation.

Le PSG change de visage

Autour de la star française on peut enfin retrouver un véritable numéro 9 avec Gonçalo Ramos, un profil qui manquait cruellement depuis le départ d’Edinson Cavani en 2020. C’est également un effectif plus français qui se dessine, avec notamment les Champions du monde 2018 Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé. L’arrivée de ce dernier aurait d’ailleurs été cruciale pour la fin du feuilleton Mbappé, puisque les deux sont très proches.

Chiesa, le prochain gros coup de l’été ?

Un autre « ami » de Kylian Mbappé pourrait débarquer avant la fin de ce mercato estival. Il ne s’agirait pas de Randal Kolo Muani, mais plutôt de Federico Chiesa ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , l’ailier italien serait l’une des grandes tentations du PSG en ce mois d’aout et un transfert pourrait être bouclé autour de 50 ou 60M€, avec un salaire doublé voire triplé. Pour rappel, Mbappé et Chiesa s'apprécient beaucoup, avec le premier qui s'était notamment félicité de son retour de blessure en novembre dernier lors d'un match de poule de Ligue des Champions entre le PSG et la Juve.

Un départ de la Juventus est possible