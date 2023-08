L'OM a trouvé la solution miracle pour ce transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à poursuivre son dégraissage d'ici la fin du mercato, surtout en cas de non qualification pour la Ligue des champions, l'OM a cédé Cengiz Under à Fenerbahçe et s'apprête à accélérer pour se séparer de Ruslan Malinovskyi. Un dossier qui semble toutefois compliqué à boucler. Mais le club phocéen aurait trouvé la solution pour débloquer cette opération, en tirant en plus un montant plus élevé.

Après s'être renforcé rapidement dans l'optique d'avoir une équipe complète pour le barrage de Ligue des champions, l'OM doit désormais vendre afin d'équilibrer ses comptes. Pour le moment, la Juventus a levé l'option d'achat d'Arkadiusz Milik tandis que Cengiz Under a rejoint Fenerbahçe, mais cela reste insuffisant. Et le prochain sur la liste se nomme Ruslan Malinovskyi.

Le Torino prêt à lâcher l'affaire pour Malinovskyi ?

L'international ukrainien n'entre plus dans les plans de Marcelino et son départ ne fait plus de doute, seulement six mois après son arrivée en prêt. Jusque-là, le Torino semblait idéalement placé pour récupérer Ruslan Malinovskyi mais selon les informations de Foot Mercato , les exigences de l'OM ont refroidi le club de Serie A qui présentera une ultime offre avant de passer à une autre option.

L'OM a trouvé la solution