Ça va bouger pour Mbappé, le boss du PSG a tout prévu

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé serait finalement prêt à parapher un nouveau bail d'un an avec le PSG. Pour mener à bien ce dossier, Nasser Al-Khelaïfi va continuer d'échanger régulièrement avec son numéro 7. S'il n'existerait aucun accord à l'heure actuelle, Kylian Mbappé et le président du PSG souhaiteraient tout de même signer un contrat gagnant-gagnant.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a fait savoir à sa direction - par le biais d'une lettre - qu'il n'allait pas activer l'option pour étendre son engagement d'une année. Alors que son numéro 7 prévoyait de quitter le PSG librement et gratuitement à la fin de la saison actuelle, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de sévir.

Un contrat gagnant-gagnant entre Mbappé et le PSG

Refusant catégoriquement de lâcher sa plus grande star pour 0€, Nasser Al-Khelaïfi a placé Kylian Mbappé sur le marché. Et pour le pousser à accepter une vente cet été, le président du PSG a mis son attaquant de 24 ans à l'écart du groupe de Luis Enrique jusqu'à ce dimanche.

Al-Khelaïfi va échanger régulièrement avec Mbappé