Mbappé a tout gâché avec un «ennemi» du PSG

En choisissant finalement de rester au PSG, et d'éventuellement prolonger son contrat, Kylian Mbappé changé clairement les plans du Real Madrid qui se voyait déjà attirer l'attaquant français libre dans un an. Les dirigeants madrilènes sont donc obligés de revoir leur plan initial et devraient même être contraints de négocier avec leurs «ennemis» parisiens.

Depuis son arrivée au PSG, Kylian Mbappé nous a habitués aux feuilletons animés et aux multiples rebondissements. Mais il faut reconnaître que celui de cet été, personne ne l'avait vu venir. Ecarté du groupe depuis qu'il a annoncé qu'il ne lèverait pas l'option dans son contrat pour une prolongation d'un an, l'attaquant français semblait englué dans un conflit sans fin avec son club. Jusqu'à ce que dimanche, le PSG ne divulgue un communiqué qui change tout. « Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG - Lorient, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin », a écrit le club de la capitale.

Mbappé finalement vers une prolongation ?

Un rebondissement majeur qui prouve un réchauffement très important entre les deux parties, au point que Kylian Mbappé soit désormais ouvert à une prolongation de contrat. Le crack de Bondy pourrait s'engager jusqu'en 2025 avec le PSG, tout en glissant une clause pour un transfert vers le Real Madrid dans un an. Une solution qui semble satisfaire tout le monde, ou presque...

Le Real pourrait tout perdre