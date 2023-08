PSG : Mbappé se fait charger en Espagne !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Retournement de situation dans le dossier Kylian Mbappé. Alors qu'il avait refusé d'activer l'option de prolongation présente dans son contrat, le joueur serait, désormais, prêt à discuter et à, potentiellement, étirer son bail. Une décision, qui ne passe pas auprès de certains journalistes espagnols, dont certains ne cachent pas leur attachement au Real Madrid.

Les retournements de situation sont nombreux lorsqu'il est question de l'avenir de Kylian Mbappé au PSG. Et ce feuilleton a encore réservé son lot de rebondissements. Ce dimanche, le club parisien a annoncé que le joueur de 24 ans était réintégré au groupe principal d'entraînement. La raison a, peut-être, été dévoilée par L'Equipe . En coulisses, Mbappé songerait à étirer son bail avec le PSG, alors qu'il y a encore quelques semaines, l'international français refusait d'activer l'option de prolongation présente dans son contrat. Une décision, qui ne passe pas en Espagne.

Mbappé reçoit un coup de pression

Pour Josep Pedrerol, présentateur d' El Chiringuito, une prolongation au PSG pourrait affecter sa relation avec Florentino Perez, président du Real Madrid. « Ni Florentino (Pérez, le président du Real Madrid, NDLR) ni aucun supporter ne pardonnera à Mbappé une prolongation au PSG » a lâché le journaliste espagnol durant son émission.

« Je ne veux plus le voir »