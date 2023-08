Réunion secrète au PSG, Mbappé reçoit une proposition inattendue

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le feuilleton Mbappé n'est plus à un rebondissement près. Un peu plus d'un an après sa prolongation surprise, le PSG et le capitaine de l'équipe de France ont encore une fois pris tout le monde de court. En effet, le crack de Bondy a été réintégré au sein du groupe de Luis Enrique et une prolongation ne serait plus à exclure ! Toutefois, une autre solution plus inédite serait également étudiée.

L'été du PSG a de nouveau été marqué par le feuilleton Mbappé. En effet, le club de la capitale a dans un premier temps décidé d'écarter son attaquant, qui refusait de prolonger, avant de totalement revoir ses plans. Dimanche, par le biais d'un communiqué, le PSG a annoncé qu'après « des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, ce samedi 12 août, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin ». Le crack de Bondy est donc de retour !

La réunion secrète qui bouleverse le feuilleton Mbappé

Et le Chiringuito dévoile les coulisses de cette réintégration qui s'est déroulée en deux temps. Il a d'abord fallu que Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi s'entretiennent seul à seul samedi avant le match contre Lorient. Une discussion positive qui a permis d'apaiser les tensions, avant un second entretient cette fois-ci en compagnie de Luis Campos et Luis Enrique, après le nul contre les Merlus (0-0). Le président du PSG a ainsi assuré à son nouvel entraîneur la réintégration de Kylian Mbappé.

Le PSG offre deux options à Mbappé