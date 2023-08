Mercato : Le PSG répond à Mbappé

Arnaud De Kanel

Avant que le PSG ne prenne la décision de réintégrer Kylian Mbappé ce dimanche, la tension était à son comble entre les deux parties. Totalement désespéré face à la décision irrévocable de son attaquant, le club de la capitale lui a alors envoyé une lettre.

Le feuilleton Kylian Mbappé est venu perturber la préparation du PSG version Luis Enrique. Face au refus de son attaquant de prolonger, le club de la capitale l'a donc écarté du groupe professionnel pendant plus de deux semaines. Jeudi, le PSG a même fait un pas en avant en suppliant Mbappé de prolonger.

«Nous serions alors confrontés à la nécessité de procéder à la cession de joueurs»

C'est par le biais d'une lettre, parue dans L'Equipe , que les dirigeants parisiens ont tenté de convaincre Kylian Mbappé d'étendre son contrat. Le PSG a tout d'abord tenu à lui rappeler les conditions financières « extraordinaires, que personne n’a obtenu dans le football » de son contrat actuel avant d'insister sur les conséquences dramatiques d'un départ libre l'été prochain pour tenter de le faire culpabiliser. « Nous serions alors confrontés à la nécessité de procéder à la cession de joueurs, de revoir la politique d’intégration des jeunes joueurs formés au club à l’équipe première et très probablement de devoir engager une vague de licenciements. Cela remettrait en cause tout ce qui a été construit au sein du club », a écrit le PSG. Visiblement, ce tour de force a fonctionné.

Mbappé parti pour prolonger ?