PSG : Première historique pour Luis Enrique

Thibault Morlain

Ce samedi, le PSG reprenait le chemin de la Ligue 1. Une rencontre face à Lorient qui était d’ailleurs la première dans le championnat de France pour Luis Enrique. Cet été, l’Espagnol a pris la place de Christophe Galtier en tant qu’entraîneur du club de la capitale. L’histoire retiendra donc que Luis Enrique a débuté par un nul avec le PSG (0-0), une rencontre que l’on retiendra d’ailleurs pour différentes raisons.

Champion de France, le PSG a débuté la défense de son titre ce samedi 12 août face à Lorient. Au Parc de Princes, le club de la capitale accueillait les Merlus, mais malgré une grosse domination en terme de possession de balle, les hommes de Luis Enrique n’ont pas réussi à trouver la clef du verrou lorientais, ne pouvait alors faire mieux qu’un match nul et vierge (0-0).

PSG : Luis Enrique lâche une annonce pour la suite du mercato https://t.co/ZXqo5x9ejI pic.twitter.com/mp79KZ4sqs — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Luis Enrique décroche un record…

La première en Ligue 1 de Luis Enrique avec le PSG se termine donc sur ce score de 0-0. Il n’empêche qu’on a bien pu voir ce que voulait faire l’Espagnol avec le club de la capitale, à savoir un jeu de possession comme il avait déjà pu le mettre en place avec la sélection ibérique. Face à Lorient, cela s’est traduit alors par une énorme possession de balle et également un record en Ligue 1 : celui du nombre de passes en un match de Ligue 1. Face à Lorient, le PSG a totalité 1002 échanges.

… mais met fin à une incroyable série au PSG

Cela fait donc déjà un record dans l’escarcelle de Luis Enrique au PSG. Mais voilà qu’avec ce match nul face à Lorient, l’entraîneur espagnol met également fin à une incroyable série du club de la capitale. Avec 1 point au compteur, le PSG ne terminera pas cette 1ère journée de Ligue 1 à la première place. Pourtant, cela faisait un petit moment déjà que Paris ne lâchait plus le trône. En effet, le 20 août 2021, le PSG avait récupéré la 1ère place de la Ligue 1 et ne l’avait plus lâché. Le saison dernière, les hommes de Christophe Galtier étaient restés en tête du début à la fin. Avec Luis Enrique, cela ne sera donc pas le cas.

Quid des premières des anciens entraîneurs du PSG ?

Débarqué au PSG pour succéder à Christophe Galtier, Luis Enrique débute donc en Ligue 1 avec un match nul. Des débuts similaires d’ailleurs à ceux de Mauricio Pochettino ou encore Laurent Blanc. Eux aussi avaient été accrochés pour leur grande première sur le banc du club de la capitale. En revanche, pour d’autres, ça avait mieux commencé, s’en sortant avec une victoire. L’été dernier, Christophe Galtier avait ainsi débuté au PSG avec un succès, au même titre que Thomas Tuchel ou encore Unai Emery.