Le PSG lâche une bombe sur Mbappé

Thibault Morlain

Ces dernières semaines, le PSG et Kylian Mbappé avaient entamé un véritable bras de fer. Le Français ne voulant pas prolonger, Nasser Al-Khelaïfi avait alors décidé de sévir après avoir posé un ultimatum. C’est ainsi que le Français avait été écarté de la tournée en Asie et intégré au groupe des lofteurs dans l’attente d’un possible transfert. Mais voilà qu’aujourd’hui, cette mise à l’écart est terminée pour Mbappé.

Le feuilleton Kylian Mbappé anime le marché des transferts cet été. Après avoir envoyé une lettre à sa direction pour expliquer qu’il ne voulait pas prolonger jusqu’en 2025, le numéro 7 du PSG s’st retrouvé mis sous pression par Nasser Al-Khelaïfi. L’ultimatum était clair : soit il prolonge, soit il est transféré. Mais Mbappé a toujours été clair sur le fait qu’il n’avait pas l’intention de signer un nouveau contrat et sur sa volonté de rester pour cette saison avant un possible départ libre en 2024. Un scénario impossible aux yeux du PSG qui a alors débuté la guerre avec Kylian Mbappé. La sanction a été prise de priver le Français de tournée en Asie et de le placer dans le loft des indésirables.

« Mbappé a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin »

Cela faisait maintenant plusieurs jours que Kylian Mbappé s’entraînait à l’écart du groupe de Luis Enrique au PSG. Un traitement qui est de l’histoire ancienne. En effet, ce dimanche, au lendemain de la rencontre face à Lorient, Mbappé a fait son grand retour avec l’équipe première à l’entraînement, sortant ainsi du loft. Et dans la foulée, le PSG a d’ailleurs publié un communiqué sur le sujet : « Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG - Lorient, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin ».

