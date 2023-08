Neymar - Verratti : Il fait un pari osé, le mercato relancé ?

Pierrick Levallet

Le PSG a prévu de faire le ménage dans son effectif cet été. Si quelques indésirables devraient partir, certaines stars pourraient également quitter le navire lors de ce mercato estival. Neymar et Marco Verratti sont notamment annoncés sur le départ. Mais pour Frédéric Antonetti, il ne s'agirait que d'un coup de poker du PSG afin de remettre de l'ordre dans le vestiaire.

Après Lionel Messi, d’autres stars pourraient bien quitter le PSG cet été. Le feuilleton Kylian Mbappé ne cesse d’agiter le marché des transferts, mais le club de la capitale envisagerait également de se séparer de Neymar et Marco Verratti. Le premier aurait indiqué à Nasser Al-Khelaïfi qu’il souhaitait partir il y a quelques jours, et le deuxième n’est plus en odeur de sainteté au PSG.

PSG : Le transfert de Neymar influencé par Messi https://t.co/JOsdAeTSy6 pic.twitter.com/JWCGl33dem — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

Neymar et Verratti sur le départ

Les prétendants ont commencé à se positionner dans les deux dossiers. Le FC Barcelone, la Premier League, la MLS et l’Arabie Saoudite rêvent de Neymar. Marco Verratti, lui, aurait tapé dans l’oeil du championnat saoudien, mais aussi du Bayern Munich, du Barça et de Chelsea. Le PSG s’est d’ailleurs passé de leurs services pour la reprise de la Ligue 1 ce samedi contre le FC Lorient. Et leurs départs communs se précisent très sérieusement vers Al-Hilal.

«Je pense que Neymar va rester et que Verratti va rester»