Mourinho va boucler deux transferts avec le PSG

Amadou Diawara

Devenus indésirables au PSG, Leandro Paredes et Renato Sanches vont prendre la même route lors de ce mercato estival. En effet, les deux milieux de terrain parisiens devraient bientôt arriver dans la ville de Rome, et ce, pour s'engager en faveur des Giallorossi de José Mourinho. Le PSG peut afficher un large sourire.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Leandro Paredes ne devrait plus porter le maillot rouge et bleu. En effet, l'international argentin serait poussé vers la sortie par sa direction. Alerté, José Mourinho serait sur le point de boucler sa signature.

PSG : Neymar va toucher le jackpot https://t.co/FMKtPY5jqO pic.twitter.com/MUnmvuv5tu — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

Un destin lié entre Sanches et Paredes

Arrivé il y a seulement un an au PSG, Renato Sanches ne devrait plus faire long feu au Parc des Princes. Passé totalement à côté de sa première saison à Paris, notamment à cause de ses blessures à répétition, le milieu de terrain portugais serait devenu un indésirable ; au même titre que Leandro Paredes. Et il devrait prendre le même chemin que ce dernier.

Sanches et Paredes vont bientôt arriver à Rome