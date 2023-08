Le PSG a déniché l'héritier de Neymar, ce sera 60M€

Axel Cornic

Alors que Neymar s’apprête à rejoindre l’Arabie Saoudite et le club d’Al Hilal, du côté du Paris Saint-Germain on cherche déjà son remplaçant. Même si Ousmane Dembélé est arrivé tout récemment, le club parisien aurait l’intention de tenter sa chance avec Federico Chiesa, ailier de l’Italie et de la Juventus dont le contrat court jusqu’en 2025.

Après un dernier mercato assez compliqué, le PSG a mis les petits plats dans les grands cet été avec une dizaine de recrues de tout premier choix. On peut notamment y retrouver le numéro 9 tant recherché depuis le départ d’Edinson Cavani avec Gonçalo Ramos, mais également des stars internationales comme Lucas Hernandez, Milan Skriniar ou encore Marco Asensio.

Neymar vers Al Hilal, c’est imminent

Mais les grandes nouvelles de ce mercato sont évidemment la réintégration de Kylian Mbappé et sa possible prolongation, ainsi que le départ annoncé de Neymar vers l’Arabie Saoudite. Son transfert à Al Hilal serait vraisemblablement imminent, avec le PSG qui pourrait récupérer pas moins de 90M€, après l’avoir recruté pour la somme record de 222M€ en 2017.

Le PSG prêt à miser sur Federico Chiesa ?

On peut penser que son successeur naturel sera Ousmane Dembélé, avec donc Mbappé sur la gauche de l’attaque et Ramos qui occuperait l’axe, en attendant peut-être l’arrivée de Randal Kolo Muani. Mais La Gazzetta dello Sport nous apprend ce lundi qu’une autre star pourrait venir étoffer le secteur offensif, puisque le PSG garderait un œil attentif sur Federico Chiesa, joueur déjà lié au club de la capitale par le passé.

La Juventus ne ferme pas la porte à un départ

D’après les informations du quotidien italien, un départ du Champion d’Europe serait possible du côté de Turin. Le PSG serait en effet disposé à doubler voire tripler son salaire de 5M€ net par an, tandis que la Juventus serait disposée à le laisser filer face à indemnité comprise entre 50 et 60M€. Pour rappel, il avait été pour une somme semblable à la Fiorentina en 2020, mais la saison dernière il n’a pas beaucoup joué à cause d’une grave blessure au genou.