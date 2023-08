PSG : Il dit oui à son transfert, c’est imminent

Hugo Chirossel

Arrivé il y a maintenant quatre ans, Leandro Paredes ne devrait très bientôt plus être un joueur du PSG. Prêté la saison passée à la Juventus, qui a décidé de ne pas le conserver, l’international argentin est proche d’un retour en Serie A, où l’AS Rome souhaite s’attacher ses services. Il ne reste plus que quelques détails à régler avant qu’il ne rejoigne la Louve.

Après avoir enregistré les arrivées de 10 joueurs lors de cette période de mercato estival, le PSG accélère désormais sur les ventes. En ce sens, Neymar devrait être le prochain joueur à s’en aller. Le Brésilien de 31 ans se rapproche d’un départ pour l’Arabie Saoudite et devrait s’engager avec Al-Hilal pour deux ans. Une opération dans laquelle le club de la capitale devrait récupérer environ 90M€, somme déboursée par le club saoudien afin de racheter les quatre dernières années de contrat de Neymar avec le PSG.

Plus que quelques détails à régler pour le transfert de Paredes

Dans le même temps, le Paris Saint-Germain essaye de boucler d’autres départs, notamment celui de Leandro Paredes. Après avoir passé la saison dernières en prêt du côté de la Juventus, l'international argentin n’a pas été conservé par la Vieille Dame . Le milieu de terrain de 29 ans n’entre pas non plus dans les plans du PSG et dernièrement, il est annoncé proche d’un retour en Serie A. En effet, l’AS Rome veut s’attacher les services de Leandro Paredes, à qui il ne reste qu’une année de contrat.

Le PSG devrait récupérer environ 5M€