Ça bloque pour le transfert d’une star du PSG

Thibault Morlain

Tandis que le transfert de Neymar en Arabie Saoudite est imminent, Marco Verratti pourrait bien être la prochaine star à quitter le PSG. Le transfert de l’Italien fait l’objet de nombreuses rumeurs ces dernières semaines. Le fait est que Verratti est encore et toujours un joueur du PSG pour le moment et son départ serait loin d’être réglé. Explications.

Ça va désormais s’accélérer au PSG dans le sens des départs. En partance pour l’Arabie Saoudite et Al-Hilal, Neymar pourrait rapporter 100M€ au club de la capitale. Mais ce n’est pas tout. Ça serait également imminent pour Leandro Paredes et Renato Sanches, qui devraient tous les deux s’engager avec l’AS Rome. Et quid maintenant de Marco Verratti ?

PSG : Un show incroyable se prépare pour le transfert de Neymar https://t.co/ABDYEup7b6 pic.twitter.com/sCGhrwoHnp — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

Verratti courtisé

Alors que le PSG fait le grand ménage, Marco Verratti pourrait être concerné par un départ. Malgré un contrat jusqu’en 2026, l’avenir de l’Italien pourrait s’écrire loin de Paris. Courtisé en Europe, Verratti serait également chaud pour rejoindre l’Arabie Saoudite et Al-Hilal, le futur club de Neymar. Mais encore faut-il qu’une offre réussisse à convaincre le PSG…

Aucune offre concrète pour le PSG ?