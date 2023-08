PSG : Neymar a changé d'avis pour son transfert

Alexis Brunet

Dans les prochains jours, Neymar devrait s'engager avec le club d'Al-Hilal. Il fera donc partie des nombreux joueurs qui ont rejoint l'Arabie saoudite cet été. Le Brésilien a longtemps hésité à quitter Paris, mais à la suite d’une réunion avec Luis Enrique et Luis Campos, l'attaquant a finalement pris la décision de partir de la capitale française.

Après avoir perdu Lionel Messi cet été, le PSG va aussi probablement évoluer sans Neymar la saison prochaine. Alors que l'Argentin était parti en fin de contrat, le Brésilien devrait lui rapporter une somme proche de 100M€ avec bonus, et ce, parce qu'il serait en passe d'être transféré du côté d'Al-Hilal.

Neymar a changé d'avis

Avant de se décider à rejoindre Al-Hilal, Neymar a grandement hésité. D'après les informations de L'Équipe , il s'est passé plusieurs semaines entre les premières approches de la formation saoudienne et la réponse positive du Brésilien. « Ce n'est pas une option pour le moment, mais il faut bien avouer que les sommes sont énormes », confiait-on dans l'entourage de Neymar il y a encore dix jours. Et c'est finalement une réunion entre l'attaquant, Luis Campos et Luis Enrique qui aurait finalement décidé le joueur a donner son feu vert à Al Hilal. En effet, les dirigeants parisiens lui auraient expliqué qu'il ne comptaient plus sur lui.

PSG : Un nouveau clash révélé pour Neymar ? https://t.co/wgWb2dpAMY pic.twitter.com/IbpWEZpQYI — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

Neymar rêvait du FC Barcelone

Avant que la direction du PSG ne lui indique le chemin de la sortie, Neymar avait déjà des envies de départ. Toutefois, il ne se voyait pas migrer immédiatement vers l'Arabie Saoudite. En effet, le Brésilien voulait revenir au FC Barcelone afin de rester dans un championnat compétitif en Europe.