Après Neymar, une autre star du PSG va partir !

Après Neymar, une autre figure historique du projet QSI s'apprête à quitter le PSG. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, le club de la capitale est sur le point de boucler la vente de Marco Verratti. Présent au sein de la ville lumière depuis 2012, le milieu de terrain est sur le point de prendre la direction de l'Arabie Saoudite.

Arrivé il y a quelques semaines au PSG, Luis Enrique veut faire le tri. Ces derniers jours, le technicien espagnol a reçu plusieurs indésirables dans son bureau pour leur annoncer qu'il ne comptait plus sur eux. Présent à Paris depuis 2012, Marco Verratti fait partie de cette liste.

Verratti va rejoindre Neymar

Le milieu de terrain italien a appris qu'il ne rentrait plus dans les plans du PSG. Selon les informations exclusives du 10Sport.com , Verratti s'apprête à quitter le club de la capitale après onze ans de bons et loyaux services. Il devrait s'envoler pour l'Arabie Saoudite et imiter Neymar, sur le point de s'engager avec Al-Hilal.

Transferts : Neymar fait une demande, le PSG refuse https://t.co/13Wqv5pONS pic.twitter.com/gOCm48zGsw — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

Il ne reste que quelques détails à régler

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité ce lundi, il ne reste plus que quelques détails avant que le PSG n'officialise et n'acte son départ. Aux dernières nouvelles, Al-Hilal et Al-Ahli se battaient pour le recruter.