PSG : Un transfert de tous les records pour Neymar

Thibault Morlain

Suite à l’arrivée de Luis Enrique au PSG, on s’attendait à voir Neymar être au centre du projet parisien tandis que Kylian Mbappé semblait sur le départ. C’est finalement l’inverse qui va se produire pour le Brésilien. En effet, l’avenir du numéro 10 parisien va désormais s’écrire en Arabie Saoudite. C’est à Al-Hilal que Neymar va poursuivre sa carrière et son transfert va d’ailleurs battre des records.

En 2017, Neymar rentrait dans l’histoire du football. En effet, tandis que le PSG déboursait 222M€ pour l’arracher au FC Barcelone, le Brésilien devenait ainsi le plus gros transfert du club de la capitale, mais également le joueur le plus cher de l’histoire du football. 6 années ont passé depuis et voilà que Neymar est en passe de quitter le PSG. En effet, à 31 ans, il va rejoindre l’Arabie Saoudite et le club d’Al-Hilal. Montant de l’opération ? Environ 100M€.

Plus grosse vente du PSG

Et voilà qu’avec ce transfert vers Al-Hilal, Neymar va battre de nouveaux records sur le marché. Tout d’abord, le Brésilien va devenir la plus grosse vente de l’histoire du PSG. Jusqu’à présent, cette distinction revenait à Gonçalo Guedes, vendu pour 40M€ à Valence en 2018. Derrière, on pouvait retrouver David Luiz, vendu à Chelsea pour 35M€ ainsi que Ronaldinho, vendu pour 32,5M€ au FC Barcelone.

Plus gros achat de l’Arabie Saoudite

Neymar va également pouvoir se targuer d’être le joueur le plus cher du championnat saoudien. En attendant peut-être d’autres folies… Si l’Arabie Saoudite se permet d’énormes dépenses en ce qui concerne les salaires, pour ce qui est des indemnités de transfert, c’est différent. Mais avec ce chèque de 100M€ pour le PSG, Al-Hilal va donc faire de Neymar le joueur le plus cher de l’histoire du championnat local. Jusqu’à présent, c’était Malcom qui l’était, lui qui a d’ailleurs rejoint Al-Hilal il y a quelques semaines pour 60M€.

Neymar accumule les transferts XXL

De plus, avec ce transfert à 100M€ en Arabie Saoudite, Neymar va récupérer un record qu’il a déjà détenu par la passé, celui du joueur ayant la plus grand valeur si l’on accumule tous ses transferts. Depuis son retour à Chelsea en 2021, c’est Romelu Lukaku qui occupait la 1ère place avec un total d’environ 335M€ de transfert. Mais voilà que Neymar va donc le dépasser si l’on ajoute ces 100M€ aux 222M€ de son transfert au PSG ainsi qu’au 88M€ de son transfert au FC Barcelone.