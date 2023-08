PSG : Un accord est annoncé pour cette star, c'est la douche froide

Axel Cornic

Arrivé en 2017 dans le cadre de ce qui reste le plus gros transfert de l’histoire du rugby, Neymar serait sur le point de quitter le Paris Saint-Germain et surtout l’Europe, pour poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite. Il pourrait ne pas être la seule star parisienne à rejoindre la Saudi Pro League, puisque Marco Verratti est également annoncé en instance de départ.

Depuis le début de l’été, on assiste à une véritable fuite des talents vers l’Arabie Saoudite, qui ne lésine pas sur les moyens pour faire de son championnat l’un des plus suivis au monde. Il n’y a pas que des stars sur le déclin qui ont accepté le défi et le prochain devrait être Neymar, dont le transfert vers Al Hilal serait imminent.

Mbappé a tout gâché avec un «ennemi» du PSG https://t.co/jWZfdeTJZq pic.twitter.com/lUQgKLuXha — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

Neymar à Al Hilal, plus qu’une question de temps

Plusieurs médias français comme étrangers parlent d’un transfert autour des 90M€ pour le numéro 10 du PSG, avec des bonus qui pourraient faire monter ce prix jusqu’à 120M€. Un contrat en or l’attendrait déjà, puisqu’un salaire entre 300 et 400M€ étalés sur deux ans est évoqué, soit au moins autant que Karim Benzema.

Pour Verratti, ça bloque encore