PSG : C’est terminé pour ce double transfert

Hugo Chirossel

Alors que le transfert de Neymar vers Al-Hilal est désormais acté, le PSG est en passe de se séparer de deux autres joueurs. En effet, l’AS Rome souhaite s’attacher les services de deux joueurs actuellement dans l’effectif parisien : Leandro Paredes et Renato Sanches. Un accord a été trouvé et ils devraient s’engager très bientôt s’engager avec la Louve.

Le PSG accélère en ce qui concerne la vente des joueurs sur lesquels il ne compte pas cette saison. En ce sens, comme indiqué par Le 10 Sport , le départ de Marco Verratti à Al-Hilal est quasiment bouclé. L’international italien devrait bientôt s’engager avec le club saoudien, tout comme Neymar.

Paredes et Sanches vers l’AS Rome

Mais d’autres joueurs doivent eux aussi se trouver une porte de sortie d’ici à la fermeture du marché des transferts. En ce sens, Leandro Paredes et Renato Sanches font tous les deux l’objet d’un intérêt de l’AS Rome. D’après les informations de RMC Sport , un accord a été trouvé entre le PSG et le club italien.

Tout est bouclé pour leur départ

Concernant Leandro Paredes, à qui il ne reste qu’un an de contrat, son transfert devrait rapporter environ 4M€ hors bonus au PSG. Renato Sanches quant à lui va rejoindre l’AS Rome dans le cadre d’un prêt payant avec une option d’achat obligatoire fixée aux alentours de 15M€.