Le PSG provoque un transfert à l’OM ?

Jean de Teyssière

Le PSG a encore quelques joueurs dans son loft. Notamment Leandro Paredes, l'Argentin, qui a été prêté à la Juventus Turin la saison dernière. Renato Sanches n'est lui pas dans le loft mais le PSG aimerait également s'en débarrasser. Et l'AS Rome pourrait bien rapidement les faire venir en Italie, et a déjà son plan B en cas d'échec : le milieu de terrain de l'OM, Matteo Geundouzi.

Le mercato parisien continue d'être mouvementé. Cette fois-ci, c'est dans le sens des départs puisque deux joueurs du PSG pourraient quitter le club dans les prochains jours pour s'engager en Italie. Et si ce n'est pas le cas, le club italien ira voir du côté de l'OM.

Paredes et Sanches sur le départ ?

D'après les médias italiens, confirmés Le Parisien , l'AS Rome devrait bien réussir à faire venir deux joueurs du PSG. L'un, Leandro Paredes, devrait arriver sous la forme d'un transfert sec estimé à 6M€ tandis que Renato Sanches devrait lui arriver sous la forme d'un prêt avec option d'achat...

PSG : Jackpot, le nouveau salaire de Neymar est dévoilé ! https://t.co/4fML3pNReu pic.twitter.com/3K1sk9xtp8 — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

Guendouzi en plan B