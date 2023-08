Après Neymar, le PSG pose ses conditions pour une autre star

Pierrick Levallet

Neymar ne devrait plus être un joueur du PSG cet été. Le Brésilien aurait accepté la proposition d'Al-Hilal et son transfert serait désormais acté. Le club saoudien aurait d'ailleurs prévu de s'attaquer à une autre star parisienne puisqu'il aurait Marco Verratti dans son viseur. De leur côté, les champions de France ont fixé leurs conditions pour le départ de l'Italien.

Après Lionel Messi, ce serait donc Neymar qui devrait faire ses valises cet été. Alors que son contrat courait jusqu’en 2027, le Brésilien aurait réclamé son transfert du PSG. Depuis, les choses ont avancé pour son départ, au point que tout serait désormais bouclé pour son arrivée à Al-Hilal. Un contrat en or attendrait la star de 31 ans en Arabie Saoudite.

Neymar et Verratti bientôt réunis en Arabie Saoudite ?

Mais Neymar ne devrait pas être la dernière star du PSG à partir lors de ce mercato estival. Comme révélé en exclusivité par Le10Sport.com, Marco Verratti n'est plus non plus en odeur de sainteté dans la capitale. L’Arabie Saoudite et quelques cadors européens lui feraient les yeux doux pour le convaincre. D’ailleurs, le championnat saoudien devrait repasser à l’action prochainement.

Le PSG a fixé son prix

D’après les informations du journaliste Abdellah Boulma, Al-Hilal devrait revenir à la charge pour Marco Verratti maintenant que le transfert de Neymar est bouclé. Le club saoudien en pincerait toujours pour le milieu de terrain italien et aurait déjà dégainé 45M€ pour convaincre les dirigeants parisiens. Cependant, le PSG attendrait une proposition bien supérieure pour laisser filer le joueur de 30 ans. Reste maintenant à voir si l’Arabie Saoudite reverra son offre à la hausse dans les prochaines heures. À suivre...