C'est fait, un attaquant à 12M€ arrive à l'OM

Baptiste Berkowicz

Pablo Longoria s'active ces dernières heures pour boucler le recrutement d'un joueur offensif. L'OM serait parvenu à finaliser l'arrivée de Joaquin Correa. L'ailier de l'Inter Milan va rejoindre le club phocéen dans le cadre d'un prêt payant de 2M€ avec une option d'achat à hauteur de 10M€. L'attaquant de 29 ans doit arriver ce vendredi à Marseille.

Alors que l'OM a d'ores et déjà enregistré les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr pour son secteur offensif, Pablo Longoria va apporter à Marcelino une solution supplémentaire. Joaquin Correa devrait bel et bien être un joueur olympien cette saison.

Correa est en route pour Marseille

C'est une question d'heures voire de minutes pour que l'OM officialise l'arrivée du joueur de l'Inter Milan. D'après les informations du journaliste Fabrizio Romano, Joaquin Correa doit arriver sur Marseille ce vendredi. Le traditionnel exercice de la visite médicale doit s'effectuer également ce jour.

L'OM devrait débourser 12M€

L'OM doit faire face au départ d'Alexis Sanchez qui devrait faire le chemin inverse de Joaquin Correa et rejoindre l'Inter Milan. En ce sens, Pablo Longoria a souhaité étoffer l'effectif marseillais en attaque. Le club phocéen finalise l'arrivée de Joaquin Correa via un prêt payant de 2M€ accompagné d'une option d'achat obligatoire à hauteur de 10M€ en cas de qualification pour la Ligue des Champions 2024/2025.