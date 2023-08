Transferts : Il signe à l’OM, son salaire est dévoilé

Benjamin Labrousse

Malgré le fait d'avoir échoué à se qualifier en Ligue des Champions, l'OM ne semble point désireux de stopper son mercato estival de folie. Annoncé proche du club phocéen depuis plusieurs jours, l'Argentin Joaquin Correa va s'engager pour 3 ans à Marseille en provenance de l'Inter Milan, bien que l'opération se traduise tout d'abord par un prêt avec option d'achat.

L'OM ne s'arrête plus ! Alors que le mercato estival touche à sa fin, l'équipe marseillaise désormais dirigée par Marcelino va pouvoir compter sur un nouveau renfort. Pressenti pour rejoindre le club phocéen ces derniers jours, l'attaquant de l'Inter Milan Joaquin Correa va signer en faveur de l'OM.

Correa signera définitivement à l'OM en cas de qualifications en C1

Car comme le dévoile FootMercato ce jeudi, Marseille et l'Inter Milan ont désormais trouvé un accord total dans cette opération. Joaquin Correa va rejoindre l'OM sous la forme d'un prêt avec option d'achat de 16M€, qui deviendra obligatoire et passera à 13M€ en cas de qualification du club phocéen à la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Salaire de 3M€ annuels pour Joaquin Correa