Mercato : Un attaquant arrive à l’OM, voilà pourquoi

Pierrick Levallet

L'OM devrait accueillir un nouvel attaquant d'ici les prochaines heures. Pablo Longoria aurait en effet bouclé l'arrivée de Joaquin Correa, qui débarquera sur la Canebière en prêt assorti d'une option d'achat. Le joueur de 29 ans aurait d'ailleurs acté son départ de l'Inter il n'y a que quelques jours, après une décision de Simone Inzaghi.

Après Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, l’OM devrait accueillir un nouvel attaquant très prochainement. Le club phocéen se serait mis d’accord avec l’Inter pour le prêt de Joaquin Correa. Après avoir versé 2M€ cet été, Pablo Longoria aura la possibilité de lever - ou non - une option d’achat fixée à 10M€ pour conserver l’Argentin.

C'est confirmé, un attaquant arrivé à l'OM https://t.co/f0ijo83WXY pic.twitter.com/osK2nHWC65 — le10sport (@le10sport) August 24, 2023

Joaquin Correa arrive à l'OM

D’après Foot Mercato , l’arrivée de Joaquin Correa serait d’ailleurs imminente. Sa visite médicale serait prévue pour ce vendredi, et son officialisation est programmée pour ce week-end sauf problème de dernière minute. De plus, on saurait désormais depuis quand le joueur a acté son départ de l’Inter.

Inzaghi a précipité son départ de l'Inter