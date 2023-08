C'est confirmé, un attaquant arrivé à l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours bien décidé à se renforcer sur le mercato d'ici le 1er septembre, l'OM semble être sur le point de recruter un nouveau joueur offensif. En effet tout semble confirmé pour l'arrivée de Joaquin Correa. Le club phocéen est tombé d'accord avec l'Inter Milan pour un prêt de 2M€ assorti d'une option d'achat avoisinant les 10M€.

Cet été, comme régulièrement, l'OM procède à une très large revue d'effectif, notamment dans son secteur offensif. Dans cette optique, Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr sont venus renforcer l'attaque de Marcelino qui attendait encore un ailier gauche pour compléter son armada.

Correa va débarquer à l'OM

Et Pablo Longoria semble l'avoir trouvé. En effet, Relevo révélait mercredi soir que l'OM avait entamé des négociations pour attirer Joaquin Correa. Et selon les informations de Fabrizio Romano, tout est désormais bouclé. L'Argentin va débarquer dans les prochaine heures sous la forme d'un prêt de 2M€ assorti d'une option d'achat estimé à 10M€ et qui deviendra obligatoire en cas de qualification de l'OM pour la Ligue des champions.

Alexis Sanchez peut remercier l'OM

Une opération qui va débloquer la situation d'un certain Alexis Sanchez. Le Chilien, qui n'a pas prolongé à l'OM, attendait le départ de Joaquin Correa pour faire son retour à l'Inter Milan. Les conditions sont désormais réunies.