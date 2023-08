C’est la douche froide pour un transfert à l’OM

Thomas Bourseau

Ces derniers jours, il est question d’une potentielle venue de Nadiem Amiri à l’OM pour renforcer l’entrejeu de l’effectif de Marcelino. Néanmoins, l’opération surprise en discussion avec l’Inter pour Joaquin Correa mettrait à mal les plans d’Amiri à l’Olympique de Marseille, seul club qu’il veut rejoindre à l’instant T.

Dans la dernière ligne droite du mercato, l’OM s’est montré particulièrement inspiré avec les départs de Cengiz Ünder pour le Fenerbahçe et Ruslan Malinovskyi au Genoa. Et à présent, il semblerait que ce ne soit plus qu’une question d’heures avant que le prêt avec option d’achat de Joaquin Correa soit bouclé, un accord avec l’Inter étant sur le point d’être trouvé selon le journaliste Fabrizio Romano et divers médias.

L’arrivée de Joaquin Correa jetterait un froid sur le dossier Nadiem Amiri

De quoi rebattre les cartes du dossier Nadiem Amiri. D’après Andres Onrubia Ramos, journaliste d ’AS et de la SER notamment, l’OM n’aurait plus vraiment la marge financière afin d’accueillir le milieu de terrain du Bayer Leverkusen. La faute à l’accord quasiment entériné avec Joaquin Correa.

Nadiem Amiri recale un club anglais pour l’OM